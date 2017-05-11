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Видеофакт: как поклонники «Евровидения» восприняли Naviband и «Гісторыю майго жыцця»

11.05.2017 - 21:37

Новости Беларуси. Все финалисты «Евровидения» станут известны уже через считанные часы. Улыбнется ли удача белорусам – узнаем ночью 11 мая.

Дуэт Naviband выступит под 14 номером.

Песне «Гісторыя майго жыцця» уж точно будет подпевать на родном языке вся Беларусь. О предпочтениях европейской публики остается только догадываться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вялізны міжнародны выставачны центр на левым беразе Дняпра ў Кіеве сёння, яшчэ за некалькі гадзін да другога паўфіналу, поўны гледачоў.

Алена Сырова, СТБ:
Для тых,  хто не жадаў чакаць некалькі гадзін да самаго паўфінала, арганізвалаі вось такую платную рэпетыцыю. Так што пачуць наш Naviband можна было раней.

Паглядзіце, якую асалоду атрымліваюць Ксюша і Арцём на сцэне і што адбываецца з гледачамі ў зале.

Гледачы:
Прекрасно! Мы очень болеем за Беларусь. Беларусь и Украина всегда вместе. Ваши ребята – супер!

Гэта на сцэне Ксюша і  Арцём (а разам – Naviband) не шкадуюць ні голасу, ні  эмоцый. А за ёй берагуць галасавыя звязкі, каб сёння ўразіць тэлегледачоў.

Подробности главной интриги «Евровидения-2017» для белорусов в видеоматериале.

Видеофакт: как поклонники «Евровидения» восприняли Naviband и «Гісторыю майго жыцця»

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