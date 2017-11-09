новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Фотофакт: Виталий Кличко тестирует МАЗ в Киеве

09.11.2017 - 10:45

Новости Украины. Киев закупает 100 новых автобусов МАЗ. Первая партия из 18 машин уже поступила в украинскую столицу, где транспортное средство протестировал лично мэр города – Виталий Кличко.

По информации Киевской городской администрации, автопарк украинской столицы будет обновлен.

Виталий Кличко сел за руль автобуса и не смог поехать, пока все двери не оказались закрыты. «То есть с открытыми дверями он не тронется? О, смотрите-ка», – смеясь, отметил мэр города.

Фото: facebook.com/merkieva

После детального осмотра автобуса Кличко отметил, что он соответствует всем современным требованиям. Они безопасны и комфортны для пассажиров.

Виталий Кличко:
Мы провели тендер на закупку 100 автобусов. Стоимость машин составит 530 миллионов гривен.

Фото: kievcity.gov.ua

По словам мэра Киева, разрабатываются новые эффективные маршруты, которые станут альтернативой маршруткам, которые сейчас ездят по улицам города. Они не справляются с качественной и безопасной перевозкой пассажиров и на них много жалоб от киевлян.

Во время тест-драйва машины глава города отметил, что в детском саду мечтал стать водителем автобуса.

Белорусские автобусы на улицах Вьетнама: за 2 года собираются закупить не менее 300 машин – здесь подробнее.

Фото: facebook.com/merkieva
facebook.com/merkieva
Фото. facebook.com/merkieva
facebook.com/merkieva
Фото. facebook.com/merkieva
facebook.com/merkieva
Фото. facebook.com/merkieva
facebook.com/merkieva
Фото. facebook.com/merkieva

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: ГУВД Мингорисполкома
В Минске милиция разыскивает безбилетного пассажира, напавшего на контролера
Как будет ходить общественный транспорт в Минске на ноябрьские праздники?
Как будет ходить общественный транспорт в Минске на ноябрьские праздники?
«Большой город»: важная информация для пассажиров в интервью с директором «Минсктранс»
Корреспондент СТВ выяснила, почему движение общественного транспорта Минска не соответствует расписанию
Зачем подняли цены на проезд в Минске
Как «Минсктранс» помогает СК в поиске людей
У автомобилистов Минска отберут одну полосу движения для общественного транспорта?
Пассажир без проездного билета сможет зайти только в переднюю дверь транспорта
Все новости по теме Общественный транспорт
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru