«Вся моя жизнь – это полет к мечтам»: обзор Instagram певца Макса Барских

Фото. max_barskih. Под одной из фотографий, на которой певец находился на сцене, он написал: «Моменты счастья». Барских довольно часто делится своими размышлениями о том, какую роль играет музыка в его жизни.
Фото. max_barskih. «Не знаю, кем был бы я, не будь у меня возможности заниматься музыкой. С ее помощью я делюсь с вами своим видением мира, своими радостями, реже – разочарованиями и, самое главное – надеждой: на то, что добро победит зло, любовь – ненависть, вера – безверие... В этом смысле любой концерт – это шанс почувствовать вас и передать вам частицу себя».
Фото. max_barskih. Любит путешествовать. Кроме фотографий из городов, где у него проходят концерты, можно увидеть места, где певец любит отдыхать. Это Греция, Нидерланды, Мальдивы и США.
Фото. max_barskih. «Даже облака Амстердама ждут клип»
Фото. max_barskih.
Фото. max_barskih. Барских рассказывает подписчикам и о себе. «Мои недостатки? По правде говоря, у каждого они есть свои и это настолько субъективная вещь. То, что является слабостью для одного человека, может быть сильной стороной для другого. На самом деле, это вопрос восприятия. Я стараюсь легче ко всему относиться и не предавать им особого значения. Если я понимаю, что делаю что-то не так, всегда стараюсь исправить ситуацию».
Фото. max_barskih. «Думаю, что мои главные сильные стороны – это открытость и искренность. По крайней мере, так говорят обо мне другие люди. Я говорю то, что чувствую, я настоящий в музыке, я также открыт и честен по отношению к другим людям».
Фото. max_barskih. Фотография с самыми близкими – с семьей.
Фото. max_barskih. Этому снимку 12 лет, здесь Барских 15 лет. «Чтоб вы понимали... На районе в далеком 2005».
Фото. max_barskih. Регулярно выкладывает фотоотчеты с концертов и приветствует своих фанатов в разных городах. «Люблю давать концерты в таких красивых местах».
Фото. max_barskih. «Хорошо на душе».
Фото. martworld. Любит заниматься фотографией. На странице много живописных снимков. Певец даже завел отдельную страницу со своими работами. «Приглашаю всех на свой новый аккаунт @MartWorld. Тут вы можете увидеть Мир моими глазами. Делюсь с вами своим творчеством вне музыки».
Фото. martworld. Фото сделано в Африке.
Фото. max_barskih. Певцу 27 лет. Он родился 8 марта. «Моя мама любит говорить, что родила меня 8 марта – как самый главный подарок самой себе. Я благодарен ей за жизнь и, в ее лице, благодарю каждую женщину – за любовь, которой они разбавляют мужской мир».
Фото. max_barskih. «В общем-то вся моя жизнь – это полет к мечтам и новым свершениям. Не знаю, хотел бы я встретить день с ощущением собственного потолка и чувством того, что я сделал все. Я верю в бесконечность и неисчерпаемость сил и вдохновения».
Фото. max_barskih. Называет творческим братом-близнецом Алана Бадоева – режиссера многих своих клипов. «День Рождения моего самого лучшего друга! Человека с другой планеты. Человека, умеющего видеть и чувствовать красоту даже там, где никто не видит. Человека, способного вести за собой в свой мир. Человека, делающего всех вокруг себя счастливыми!»
Фото. max_barskih. Со Светланой Лободой и Аланом Бадоевым.
Фото. max_barskih.