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Взрыв на химзаводе в Донецке: пострадало здание больницы

14.02.2017 - 15:22

Новости Украины. На Донецком химическом заводе произошел взрыв. Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало. По некоторой информации погиб один человек. Очевидцы говорят, что на северо-западе города стоит черный столб дыма. А в домах, которые находятся рядом с заводом, выбиты стекла.

Пострадало и здание больницы.

Химзавод выпускает боеприпасы и другие взрывчатые вещества. Сейчас он не работает. Подобный инцидент на предприятии произошел в июне 2015, тогда взрыв прогремел в хранилище завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв на химзаводе в Донецке: фото очевидцев
Взрыв на химзаводе в Донецке: фото очевидцев
Фото. Взрыв на химзаводе в Донецке: фото очевидцев
Взрыв на химзаводе в Донецке: фото очевидцев
Фото. Взрыв на химзаводе в Донецке: фото очевидцев

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