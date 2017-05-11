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Яны не ведалі, што беларусская мова такая прыгожая: Naviband у Кіеве падтрымліваюць бацькі

11.05.2017 - 21:25

Новости Беларуси. Все финалисты «Евровидения» станут известны уже через считанные часы. Улыбнется ли удача белорусам – узнаем ночью 11 мая.

Дуэт Naviband выступит под 14 номером.

Песне «Гісторыя майго жыцця» уж точно будет подпевать на родном языке вся Беларусь. О предпочтениях европейской публики остается только догадываться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У дэлегацыі Naviband ёсць і тыя, у каго на пэйджы зусім не «press», а «parents» – бацькі.

З самага пачатку конкурса са сваімі дзецьмі яны тут, у Кіеве.

Бацькі:
Они это пели от души, поэтому и люди восприняли. Белорусский язык красивый. Все же говорят: «Я не знал, что белорусский язык такой красивый». Ну вот узнали, замечательно.

Больше людей будет знать, больше интересоваться Белорусью.

Беларуская мова і прастата, па думках шматлікіх, козыр Naviband. Але ці здолее іх лодка пераплыць паўфінальны рубеж і ці пачуем мы матчыну мову са сцэны «Еўрабачання-2017» – даведаемся зусім хутка. А пакуль што галасуем за нумар 14.

Подробности главной интриги «Евровидения-2017» для белорусов в видеоматериале.

Яны не ведалі, што беларусская мова такая прыгожая: Naviband у Кіеве падтрымліваюць бацькі

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