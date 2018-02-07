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За неделю в Украине корью заболели 930 человек

07.02.2018 - 09:49

Новости Украины. В Украине растет число заболевших корью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за последнюю неделю зарегистрировано 930 новых случаев. Накануне стало известно о еще одной жертве инфекции. 25-летняя девушка умерла от осложнений, вызванных болезнью. Всего с начала 2018 года в Украине инфекция унесла жизни четырех человек, а общее число заболевших – 3 554.

В ответ на вспышку инфекции ЮНИСЕФ приобрел более миллиона дополнительных доз вакцин. Первая партия будет поставлена в страну уже в конце февраля.

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