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«Мама и папа мечты»: 18 фото в честь 18-ой годовщины брака Виктории и Дэвида Бэкхемов

04.07.2017 - 17:30

Новости Великобритании. 4 июля чета Бэкхемов отмечает годовщину свадьбы. В 1999 году пара узаконила отношения, и уже 18 лет они являются примером для многих. В этом браке родились четверо детей – три сына и дочь. Мы заглянули в социальные сети пары и их ребятишек и собрали 18 фото, которые показывают, что любовь и семейные ценности у них на первом месте.

Кстати, отношения Бэкхема с детьми пример для многих. Футболист может шутить над сыновьями, однако с младшей дочерью его отношения весьма трогательные – здесь подробнее

Фото: victoriabeckham
victoriabeckham. Так Виктория поздравила на своей странице мужа: «Люблю тебя и целую».
Фото. victoriabeckham. Так Виктория поздравила на своей странице мужа: «Люблю тебя и целую».
davidbeckham. Дэвид не остался в стороне. «Ничего себе, мы действительно сделали это. С годовщиной! Удивительная жена, мамочка и сильная деловая женщина».
Фото. davidbeckham. Дэвид не остался в стороне. «Ничего себе, мы действительно сделали это. С годовщиной! Удивительная жена, мамочка и сильная деловая женщина».
cruzbeckham. Младший сын – 12-летний Круз присоединился к поздравлениям. «Мама и папа мечты. Я не могу поверить, что вы вместе уже 18 лет. Я очень люблю вас, и я хочу, чтобы вы знали, что вы лучшие родители во всем мире. Люблю вас».
Фото. cruzbeckham. Младший сын – 12-летний Круз присоединился к поздравлениям. «Мама и папа мечты. Я не могу поверить, что вы вместе уже 18 лет. Я очень люблю вас, и я хочу, чтобы вы знали, что вы лучшие родители во всем мире. Люблю вас».
davidbeckham. «Много любви к папе. Сфотографировала мамочка».
Фото. davidbeckham. «Много любви к папе. Сфотографировала мамочка».
davidbeckham. «Счастливого Дня матери самой удивительной мамочке... Она выростила этих прекрасных малышей и сделала их самыми драгоценными, особенными и любимыми детьми... Женщина, которая сочетает в себе драйв, страсть, интеллект и любовь к своим детям. Что может быть лучше этого? Спасибо, что подарила мне самый лучший подарок в мире».
Фото. davidbeckham. «Счастливого Дня матери самой удивительной мамочке... Она выростила этих прекрасных малышей и сделала их самыми драгоценными, особенными и любимыми детьми... Женщина, которая сочетает в себе драйв, страсть, интеллект и любовь к своим детям. Что может быть лучше этого? Спасибо, что подарила мне самый лучший подарок в мире».
davidbeckham. Этим снимком семья поздравляла всех с Новым годом.
Фото. davidbeckham. Этим снимком семья поздравляла всех с Новым годом.
davidbeckham. Не менее трогательным было поздравление Дэвида Бэкхема на 17-ую годовщину брака. «Ничего себе! 17 лет назад и до сих пор... Мне повезло встретить того, кто имеет такой же драйв и хочет того же в жизни... Мы создали 4 красивых детей, и я не мог бы пожелать для них более любящую и заботливая мамочку... С годовщиной, я тебя люблю».
Фото. davidbeckham. Не менее трогательным было поздравление Дэвида Бэкхема на 17-ую годовщину брака. «Ничего себе! 17 лет назад и до сих пор... Мне повезло встретить того, кто имеет такой же драйв и хочет того же в жизни... Мы создали 4 красивых детей, и я не мог бы пожелать для них более любящую и заботливая мамочку... С годовщиной, я тебя люблю».
davidbeckham. Так футболист поздравил супругу с Днем рождения: «В 42 года ты смогла так много достичь, и я чувствую, что это только начало».
Фото. davidbeckham. Так футболист поздравил супругу с Днем рождения: «В 42 года ты смогла так много достичь, и я чувствую, что это только начало».
davidbeckham. Дети сделали это фото пары.
Фото. davidbeckham. Дети сделали это фото пары.
victoriabeckham. «Полный любви день в Мексике. Я люблю тебя, детка».
Фото. victoriabeckham. «Полный любви день в Мексике. Я люблю тебя, детка».
victoriabeckham. «Спасибо моему прекрасному мужу и детям за то, что делают мой день таким особенным. Я так счастлива! Я люблю вас всех очень-очень сильно!»
Фото. victoriabeckham. «Спасибо моему прекрасному мужу и детям за то, что делают мой день таким особенным. Я так счастлива! Я люблю вас всех очень-очень сильно!»
victoriabeckham. С Бруклином, Ромео, Крузом и Харпер.
Фото. victoriabeckham. С Бруклином, Ромео, Крузом и Харпер.
brooklynbeckham. «Папин водитель на ночь».
Фото. brooklynbeckham. «Папин водитель на ночь».
victoriabeckham. «Мы так горды, удивительная выставка. @brooklynbeckham, спасибо».
Фото. victoriabeckham. «Мы так горды, удивительная выставка. @brooklynbeckham, спасибо».
victoriabeckham.
Фото. victoriabeckham.
victoriabeckham.
Фото. victoriabeckham.
victoriabeckham. «Лучший папа в мире!!! Мы все так тебя любим, так сильно любим. Миллион поцелуев от нас всех».
Фото. victoriabeckham. «Лучший папа в мире!!! Мы все так тебя любим, так сильно любим. Миллион поцелуев от нас всех».
victoriabeckham.
Фото. victoriabeckham.

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