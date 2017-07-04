«Мама и папа мечты»: 18 фото в честь 18-ой годовщины брака Виктории и Дэвида Бэкхемов

Фото. victoriabeckham. Так Виктория поздравила на своей странице мужа: «Люблю тебя и целую».

Фото. davidbeckham. Дэвид не остался в стороне. «Ничего себе, мы действительно сделали это. С годовщиной! Удивительная жена, мамочка и сильная деловая женщина».

Фото. cruzbeckham. Младший сын – 12-летний Круз присоединился к поздравлениям. «Мама и папа мечты. Я не могу поверить, что вы вместе уже 18 лет. Я очень люблю вас, и я хочу, чтобы вы знали, что вы лучшие родители во всем мире. Люблю вас».

Фото. davidbeckham. «Много любви к папе. Сфотографировала мамочка».

Фото. davidbeckham. «Счастливого Дня матери самой удивительной мамочке... Она выростила этих прекрасных малышей и сделала их самыми драгоценными, особенными и любимыми детьми... Женщина, которая сочетает в себе драйв, страсть, интеллект и любовь к своим детям. Что может быть лучше этого? Спасибо, что подарила мне самый лучший подарок в мире».

Фото. davidbeckham. Этим снимком семья поздравляла всех с Новым годом.

Фото. davidbeckham. Не менее трогательным было поздравление Дэвида Бэкхема на 17-ую годовщину брака. «Ничего себе! 17 лет назад и до сих пор... Мне повезло встретить того, кто имеет такой же драйв и хочет того же в жизни... Мы создали 4 красивых детей, и я не мог бы пожелать для них более любящую и заботливая мамочку... С годовщиной, я тебя люблю».

Фото. davidbeckham. Так футболист поздравил супругу с Днем рождения: «В 42 года ты смогла так много достичь, и я чувствую, что это только начало».

Фото. davidbeckham. Дети сделали это фото пары.

Фото. victoriabeckham. «Полный любви день в Мексике. Я люблю тебя, детка».

Фото. victoriabeckham. «Спасибо моему прекрасному мужу и детям за то, что делают мой день таким особенным. Я так счастлива! Я люблю вас всех очень-очень сильно!»

Фото. victoriabeckham. С Бруклином, Ромео, Крузом и Харпер.

Фото. brooklynbeckham. «Папин водитель на ночь».

Фото. victoriabeckham. «Мы так горды, удивительная выставка. @brooklynbeckham, спасибо».

Фото. victoriabeckham.

Фото. victoriabeckham.

Фото. victoriabeckham. «Лучший папа в мире!!! Мы все так тебя любим, так сильно любим. Миллион поцелуев от нас всех».