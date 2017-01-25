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26-летнего мужчину осудили за «вождение стоя»

25.01.2017 - 18:30

Новости Великобритании. Адам Эллиотт утверждает, что водит машину сидя, а не стоя. Молодой человек просто не помещается в Ford Ka. А у окружающих складывается ощущение, что водитель авто немного привстал в своем транспортном средстве.

Как сообщает BBC, первоначально Эллиотт признал свою вину. Но после слушаний во вторник молодой человек заявил, что настаивает на своей невиновности. Как говорит сам Адам, изначально он признал вину из-за того, что ему «посоветовали» так сделать.

Судья Роберт Адамс убежден, что британский подданный решил «повыделываться» перед другими водителями, поэтому привстал во время езды на автомобиле.

Как рассказал Адам на своей странице в социальной сети, его рост – 2 метра. Он автодилер, и автомобиль, из-за которого его обвинили в нарушении правил дорожного движения, он вез заказчику. Инцидент имел место в январе прошлого года. Окончательный приговор суд вынесет уже в феврале.

Как живут высокие белорусы? С какими проблемами сталкивается человек, чей рост 2 метра 13 сантиметро­в (здесь подробнее).

Адам Эллиотт

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