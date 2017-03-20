63-летний вандал поцарапал картину Гейнсборо в Лондонской национальной галерее

Новости Великобритании. ​Инцидент произошел в минувшую субботу на глазах у десятков посетителей Национальной галереи. Пожилой мужчина отверткой расцарапал полотно «Утренняя прогулка» Томаса Гейнсборо. По словам некоторых очевидцев, мужчина говорил, что у него с собой бомба.



Смотрители музея задержали злоумышленника, вскоре прибыла полиция.

Восточная часть музея оставалась закрытой для посетителей в течение двух часов, а картина отправилась к реставраторам.





«Утренняя прогулка» написана в 1785 году. Картина стала известна широкой публике после выхода на экраны фильма об агенте Джеймсе Бонде «007: Координаты "Скайфолл». Национальная галерея приобрела картину Гейнсборо в 1954 году за £30 тыс.