﻿ 9 терактов предотвратили в Великобритании за 2017 год – опубликованы данные доклада | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

9 терактов предотвратили в Великобритании за 2017 год – опубликованы данные доклада

06.12.2017 - 10:04

Новости Великобритании. В Великобритании за 2017 год предотвратили 9 терактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое заявление сделал глава контрразведки страны.

5 декабря был опубликован доклад о ситуации на фоне роста террористической активности в Туманном Альбионе. В 2017 боевики осуществили 5 атак на территории Соединенного Королевства. Самой крупной стал взрыв во время концерта американской певицы Арианы Гранде в Манчестере 22 мая. Его жертвами стали 22 человека, в том числе 12 детей.

9 терактов предотвратили в Великобритании за 2017 год – опубликованы данные доклада

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Ответственность за нападение на университет в Пакистане взял «Талибан»
Ответственность за нападение на университет в Пакистане взял «Талибан»
В Греции задержали 9 человек по подозрению в терроризме
В Греции задержали 9 человек по подозрению в терроризме
В Австралии задержан подозреваемый в подготовке теракта в канун Нового года
В Австралии задержан подозреваемый в подготовке теракта в канун Нового года
Чехия усиливает меры безопасности в преддверии Рождества
Чехия усиливает меры безопасности в преддверии Рождества
Во Франции арестовали подозреваемых в подготовке теракта на рождественской ярмарке
Во Франции арестовали подозреваемых в подготовке теракта на рождественской ярмарке
Спецназ начал штурм здания в Тбилиси, в котором укрылись террористы: видеофакт
Спецназ начал штурм здания в Тбилиси, в котором укрылись террористы: видеофакт
Контртеррористическая операция в Тбилиси: что известно к этому часу
Контртеррористическая операция в Тбилиси: что известно к этому часу
https://unsplash.com/
На окраине Тбилиси несколько часов идет контртеррористическая спецоперация: подозреваемые открыли огонь
Все новости по теме Терроризм
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru