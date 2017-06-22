«Аббатство Даунтон» станет полнометражным фильмом

Новости Великобритании. Началась активная подготовка к созданию полнометражного фильма по мотивам британского сериала «Аббатство Даунтон». Глава американской вещательной компании NBCUniversal Майкл Эделстейн рассказал, что сейчас ведется работа над сценарием, а чуть позже студия займется воссоединением актеров, работавших над сериалом. Съемки должны стартовать в начале следующего года.

Фото: TheHR

«Кинофильм находится в работе уже на протяжении определенного времени. Мы работаем над созданием сценария, кроме того, мы обдумываем, как нам снова собрать вместе актерский состав, потому что, как вы знаете, люди продолжают жить своей жизнью и заняты в других проектах. Мы надеемся, что фильм будет снят в следующем году», — рассказал Эделстейн на открытии посвященной сериалу выставки в Сингапуре.

Свой интерес к будущему проекту уже подтвердили сценарист сериала Джулиан Фэллоуз и актрисы Лора Кармайкл и Софи МаШера, сыгравшие леди Эдит и Дейзи Мейсон соответственно.

Фото: imdb.com

Напомним, что сериал «Аббатство Даунтон» выходил с 2010 по 2015 год и рассказывал о жизни английской аристократии и их слуг в начале прошлого века. Сериал живописно показывал быт и затрагивал важные социальные проблемы тех времен. «Аббатство Даунтон» транслировалось в 150 странах мира. Сериал был удостоен десятков телевизионных наград, включая «Золотой глобус», «Эмми» и BAFTA. «Аббатство Даунтон» занесено в книгу рекордов Гиннесса как «самый обсуждаемый критиками сериал».