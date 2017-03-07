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Англичане делают алмазный Rolls-Royce 

07.03.2017 - 02:41

Новости Великобритании. В Швейцарии представят уникальный автомобиль Rolls-Royce Ghost: кузов покрыли измельчёнными алмазами.

Фото: topgearrussia.ru

Анонимный клиент, предположительно араб, заказал у британцев автомобиль, который окрасят составом Diamond Stardust. Технология покраски включает в себя покрытие мелкозернистым алмазным порошком и слой лака. 

Фото: topgearrussia.ru

Работа над цветом обычного кузова занимает шесть дней. На этот автомобиль уйдет десять: два дня на алмазный слой и два дня на монтаж красной и черной полосок, сделанных вручную, у бортов автомобиля. Для окраски кузова измельчили 1000 алмазов. 

Версия отличается не только внешней отделкой. Для салона будут использовать чёрную и серую кожу. В интерьер автомобиля влючены детали из клетчатой ткани. Клиент предпочел заменить часть отделки на шпон и использовать оригинальный дизайн встроенных часов.
 

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