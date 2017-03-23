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Беларусь решительно осудила теракт в Лондоне

23.03.2017 - 13:36

Новости Беларуси. Такое заявление сделали в МИД нашей страны. В столице Великобритании, тем временем, задержаны первые подозреваемые по делу об атаке у стен парламента.

Личность самого террориста полицейские пока не называют. Ситуация в городе сохраняется напряженная. Улицы патрулируют усиленные наряды полиции. Скотланд-Ярд создает отдел помощи семьям погибших и пострадавших.

Напомним, теракт в самом сердце Лондона произошел накануне. Злоумышленник на автомобиле ехал по тротуару и давил людей. Затем рванул к зданию парламента. Когда его попытались остановить полицейские, вышел из авто и с ножом набросился на правоохранителя. Мужчина погиб. Позже его коллеги ликвидировали и самого террориста.

По уточненным данным, в списках жертв злоумышленника 3 человека, около 40 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теракт у британского парламента

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