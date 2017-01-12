новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Беременность – это очень женственно: в Британии забеременел 20-летний мужчина

12.01.2017 - 11:42

Новости Великобритании. Британский подданный стал первым в стране беременным мужчиной. Сейчас 20-летний Хейден Кросс находится на четвертом месяце беременности.

Он родился женщиной. Но, как сам признается, всегда чувствовал себя неуютно в собственном теле. Три года назад Кросс решился на операцию по смене пола. Для этого долгое время принимал гормоны. По документам Кросс уже мужчина.

Несколько дней назад на первых страницах британских изданий вышел материал-откровение, в котором Хейден

рассказал о том, что забеременел с помощью донора спермы.

Помочь Кроссу в таком непростом вопросе вызвался пользователь Facebook.

После родов трансгендер собирается продолжить процесс смены пола, удалив молочные железы и яичники. Когда ребенок подрастет, Хейден намерен  рассказать ему о том, что его отец трансгендер.

Хейден Кросс:
Я не буду этого скрывать, потому что малыш имеет право знать все обо мне. Отношение к трансгендерам в обществе с годами меняется в лучшую сторону. Беременность – это очень женственно. И противоречит тому, как я ощущаю свое тело. Но я хотел ребенка сейчас, чтобы завершить процесс смены пола в молодом возрасте.

В конце 2015-го года мировую общественность шокировала еще одна история.

52-летний канадец бросил жену и 7-х детей, чтобы стать 6-летней девочкой (подробности).

Хейден Кросс

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Виктория Азаренко. Источник фото: instagram.com/vichka35/
Виктория Азаренко стала мамой
Беременная женщина
Беременная женщина, сбежавшая из роддома в Гродно, нашлась
Демяненко Ирина Васильевна
Белоруска на 9-м месяце беременности исчезла из роддома в Гродно
Мартин Оберг, Марина Ханцевич
Престижной награды удостоилась акушерка Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя»
Семья Киселевых
Шоу мыльных пузырей, запуск шаров в небо: какие сюрпризы делают для своих жён новоиспеченные папы?
Анастасия Хвощинская
Доула – женская помощь в родах: Анастасия Хвощинская о своей профессии
Домрачева и Бьерндален ждут ребенка
Домрачева и Бьерндален ждут ребенка: где появится на свет звездный первенец – в Норвегии или в Беларуси?
Бьюти-блогер из Нью-Йорка
Фотофакт: бьюти-блогер из Нью-Йорка делала себе макияж во время родов
Все новости по теме Беременность и роды
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru