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Британец купил дом мечты на Карибских островах, и вот что с ним сделал ураган «Ирма» (фото)

13.09.2017 - 17:23

Новости Великобритании. Британец купил дом на Карибских островах, чтобы начать новую жизнь со своей беременной женой и детьми, но четыре дня спустя дом снес ураган.

Кири Колфилд из Лондона только переехал в дом мечты на острове Тортола, крупнейший из Британских Виргинских Островов. 

Однако всего через пару дней ураган «Ирма» опустошил остров, а от дома остались лишь руины.

Еще до начала урагана семью эвакуировали. Вернувшись домой Колфилд запечатлел разрушенный дом. Не было ни крыши, ни стен. 

Последствия урагана «Ирма» в 20 фотографиях очевидцев

Кири Колфилд:
В пятницу (8 сентября 2017) я купил дом своей мечты в самом красивом месте в мире, в заливе Кейн Гарден, на острове Тортола. Все было совершенно великолепно, но затем в среду (13 сентября 2017) погода ухудшилась и произошло это.

Остров больше непригоден для жизни: жуткие кадры последствий урагана «Ирма» здесь

Тортола разрушена в результате сильнейшего в Атлантике урагана.

Перевод с Daily Mail: Мария Харзеева

Британец купил дом мечты на Карибских островах, и вот что с ним сделал ураган «Ирма»

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