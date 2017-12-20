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Британка по ошибке залила бензин в салон машины и устроила взрыв

20.12.2017 - 17:21

Новости Великобритании. 54-летняя британка Джулин Никлин попала в неприятную ситуацию на заправке.

По информации The Mirror, женщина вставила пистолет бензоколонки не в бак для топлива, а в воздухозаборник. Бензин попал в салон и в отсек с мотором. Джулин не заметила этого и повернула ключ зажигания, что привело к сильному пожару.

Женщину спас свидетель. Никто не пострадал. По словам спасителя Джулин, «это смешно, потому что люди продолжают говорить, что я герой, но я не думал об этом. Я был просто рад, что смог помочь ей».

Фото: Jack Gannon / SWNS.com

Неизвестно, почему женщина перепутала отверстия. Однако на автомобиле действительно есть несколько похожих отверстий.

Женщина отметила, что «на другой стороне автомобиля есть еще одна крышка, которая выглядит точно так же, как бензиновый колпачок».

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Фото: Jack Gannon / SWNS.com

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