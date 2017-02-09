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Британские депутаты приняли законопроект о Brexit

09.02.2017 - 13:39

Новости Велкобритании. Депутаты Британии приняли законопроект о Brexit. В его пользу высказались 494 парламентария, против – всего 122.

В ходе предшествовавших финальному голосованию дебатов депутаты обсудили несколько поправок, одна из них – разрешение гражданам Евросоюза оставаться на территории Соединенного Королевства после завершения процесса Brexit.

Ни одна из поправок не была принята. Теперь законопроект направят на рассмотрение верхней палаты английского парламента – Палаты лордов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Британские депутаты приняли законопроект о Brexit

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