Британские офтальмологи достали из глаза пенсионерки 27 слоев контактных линз

Новости Великобритании. В одной из британских клиник у пожилой женщины в глазу были обнаружены 27 контактных линз. Женщина в возрасте 67 лет, которую беспокоила катаракта, обратилась к офтальмологу за помощью.

Однако во время осмотра врач обнаружила на глазном яблоке 27 слоев контактных линз, которые пенсионерка накопила за 35 лет.

Фото: optometrytoday

Стоит отметить, что женщина считала причиной жжения в глазу и других неприятных ощущений возрастные изменения. Офтальмолог за несколько дней удалила инородное тело из глаза и пенсионерка призналась, что ее зрение улучшилось.

Как отмечала врач, проводившая осмотр, «ранее ни один из наших врачей в своей практике не видел такого. Все контактные линзы были слеплены вместе. Это была одна большая масса. Мы были действительно удивлены, что пациент ее не заметил, потому что она вызывала раздражение».