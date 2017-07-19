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Британские офтальмологи достали из глаза пенсионерки 27 слоев контактных линз

19.07.2017 - 13:54

Новости Великобритании. В одной из британских клиник у пожилой женщины в глазу были обнаружены 27 контактных линз. Женщина в возрасте 67 лет, которую беспокоила катаракта, обратилась к офтальмологу за помощью.

Однако во время осмотра врач обнаружила на глазном яблоке 27 слоев контактных линз, которые пенсионерка накопила за 35 лет.

Фото: optometrytoday

Стоит отметить, что женщина считала причиной жжения в глазу и других неприятных ощущений возрастные изменения.  Офтальмолог за несколько дней удалила инородное тело из глаза и пенсионерка призналась, что ее зрение улучшилось.

Как отмечала врач, проводившая осмотр, «ранее ни один из наших врачей в своей практике не видел такого. Все контактные линзы были слеплены вместе. Это была одна большая масса. Мы были действительно удивлены, что пациент ее не заметил, потому что она вызывала раздражение».

Правда ли, что очки улучшают зрение, а линзы нет – здесь подробнее.

Изображение использовано в качестве иллюстрации.

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