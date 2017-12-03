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Британский офицер 15 минут за колесо удерживал машину от падения с моста

03.12.2017 - 14:57

Новости Беларуси. Офицер британской полиции удержал фургон, который повис на краю моста после ДТП. Инцидент произошел в графстве Уэст-Йоркшир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель фургона потерял управление, из-за чего машина перевернулась.

Падение автомобиля было смертельно опасным для молодого человека – самостоятельно выбраться из салона он не мог.

Первым на место аварии прибыл офицер Мартин Уиллис, который проявил настоящий героизм: уцепившись обеими руками за колесо, не дал машине рухнуть с моста. Спустя 15 минут на помощь подоспели спасатели, которые и вытащили автомобиль. Водитель был госпитализирован. Как сообщают СМИ, его жизни ничего не угрожает. Ну а Уиллис навсегда обрел славу супергероя.

Британский офицер 15 минут за колесо удерживал машину от падения с моста
Британский офицер 15 минут за колесо удерживал машину от падения с моста
Фото. Британский офицер 15 минут за колесо удерживал машину от падения с моста
Британский офицер 15 минут за колесо удерживал машину от падения с моста
Фото. Британский офицер 15 минут за колесо удерживал машину от падения с моста

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