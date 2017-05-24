Четыре человека задержаны по подозрению в причастности к теракту в Манчестере

Новости Великобритании. Тем временем по подозрению в теракте в Манчестере задержаны уже четыре человека. Один из арестованных является братом предполагаемого смертника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Тем временем по подозрению в теракте в Манчестере задержаны уже четыре человека. Один из арестованных является братом предполагаемого смертника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
|Посол Великобритании в Беларуси: мы очень благодарны народу Беларуси за оказанную поддержку
|СМИ: 8-летняя девочка – самая юная жертва теракта в Манчестере
|МИД: белорусы не пострадали при теракте в Манчестере
|Книга соболезнований в связи с терактом в Манчестере в течение двух дней будет открыта в посольстве Великобритании в Минске
|Подозреваемый в совершении теракта в Манчестере Салман Абеди накануне атаки провел три недели в Ливии
|«Контроля на входе в арену не было, проверяли только бутылки с водой»: что известно о теракте в Манчестере
|«Жалко, что там часто такое происходит». Белорусы скорбят с пострадавшими от теракта британцами
|Теракт на «Манчестер-арена»: 10 рассказов очевидцев