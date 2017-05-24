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Четыре человека задержаны по подозрению в причастности к теракту в Манчестере

24.05.2017 - 16:51

Новости Великобритании. Тем временем по подозрению в теракте в Манчестере задержаны уже четыре человека. Один из арестованных является братом предполагаемого смертника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре человека задержаны по подозрению в причастности к теракту в Манчестере

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