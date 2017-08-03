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«Дэвид Бэкхем издевается надо мной»: фанаты разозлились на футболиста за спойлеры «Игры престолов»

03.08.2017 - 12:49

Новости Великобритании. Дэвид Бэкхем разозлил многих поклонников сериала «Игра престолов». Спортсмен выложил на своей странице в социальной сети фотографию экрана, на котором он смотрит сериал.

В начале июля футболист с супругой Викторией отметили 18 годовщину брака. В честь этого мы собрали 18 фото пары – здесь подробнее.

Бэкхем сейчас живет в США, где новые эпизоды выходят в воскресенье, а в Великобритании только в понедельник. Поэтому фанатов жутко разозлило, когда они узнали о спойлерах на странице футболиста.

Подписчики Бэкхема угрожают отписаться от него, если он не прекратит делиться такой информацией. «Давид Бекхэм издевается надо мной», – отмечали поклонники «Игры престолов».

Стоит отметить, что на страницу спортсмена подписаны более 39 миллионов человек.

На этой неделе телеканал HBO был атакован хакерами.

Они украли сценарий новой серии «Игры престолов» и еще двух сериалов телекомпании – здесь подробнее.

Фото: davidbeckham

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