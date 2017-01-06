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Дэвид Боуи узнал о своем диагнозе за три месяца до смерти

06.01.2017 - 21:47

Новости Великобритании. Легендарный Дэвид Боуи узнал, что болен раком в последней стадии, за три месяца до смерти. Об этом сообщают авторы документального фильма Би-би-си.

За три дня до первой годовщины смерти Дэвида Боуи британский телеканал покажет картину «Дэвид Боуи: Последние пять лет».

Как кумир миллионов боролся с тяжелым недугом, и почему клип Lazarus можно считать пророческим. Ответы на эти вопросы дадут создатели фильма.

Йохан Ренк, режиссер клипа Lazarus:
Я узнал позже, что в ту неделю, когда мы снимали, он и узнал, что все кончено [...], что болезнь победила.

По словам Йохана Ренка, фрагмент, на котором певец лежит на больничной койке с повязкой на лице с пуговицами вместо глаз, говорит не о болезни Боуи. Ренк отметил, что для него это было связано, скорее, с библейским аспектом воскрешения из мертвых.

Дэвид Боуи скончался 10 января 2016 года. Ему было 69 лет.

Британский рок-певец и автор песен, а также продюсер, звукорежиссёр, художник и актёр. На протяжении пятидесяти лет занимался музыкальным творчеством и часто менял имидж, поэтому его называют «хамелеоном рок-музыки».

«Ушел гений, он умел все». Каким Дэвида Боуи запомнили поклонники – здесь подробнее.

Дэвид Боуи

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