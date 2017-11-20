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Елизавета II и принц Филипп отмечают 70 годовщину бракосочетания

20.11.2017 - 13:12

Новости Великобритании. В понедельник 20 ноября чета королева Елизавета II и принц Филипп отмечают юбилей бракосочетания.

91-летняя королева Великобритании и ее 96-летний супруг в браке уже 70 лет. Пара поженилась 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве.

К годовщине в официальном Twitter-аккаунте королевской семьи был опубликован совместный портрет. На фото Елизавета в светлом платье, которое она украсила брошью и жемчужным ожерельем.

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Брак супругов уже побил многие рекорды – он самый продолжительный среди британских монархов.

Масштабные празднования проводиться не будут, но колокола Вестминстерского аббатства зазвонят в честь юбилея бракосочетания.

Фото: twitter.com/RoyalFamily

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