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Фотофакт: из-за урагана Офелия жители Великобритании наблюдали «красное солнце»

17.10.2017 - 17:45

Новости Великобритании. 16 октября жители Великобритании могли наблюдать красное солнце.

По информации The Daily Mail, это явление произошло из-за того, что пыль из пустыни Сахара и пыль из-за лесных пожаров была захвачена ветром урагана Офелия. Она окрасила небо и солнце в красный цвет.

В результате шторма «Офелия» в Ирландии погибли 3 человека

Метеорологи утверждают, что красное солнце может вернуться на неделе еще раз из-за лесных пожаров в Испании и Португалии.

Причина, по которой жители Великобритании наблюдали красное солнце, состоит в том, что видимый свет можно разделить на спектр цветов. Чистый воздух рассеивает голубой свет больше красного, поэтому полуденное небо нам кажется синим. Когда в воздухе появляется пыль, то синий свет рассеивается, и небо начинает казаться красным.

По словам экспертов, частицы находятся слишком высоко, чтобы оказывать влияние на качество воздуха.

Пользователи сети активно делились фотографиями необычного явления и отмечали, что находятся на Марсе или на съемках «Звездных войн».

В начале августа на большей части Земли наблюдалось «кровавое» затмение – здесь подробнее.

Кровавое солнце в Великобритании
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