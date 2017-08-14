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Фотофакт: на берег Великобритании вынесло 500-метровые гигантские трубы

14.08.2017 - 16:39

Новости Великобритании. К берегу восточного побережья Великобритании прибило четыре гигантские пластиковые бурильные трубы.

Длина каждой составила около 450 метров. После буксировки объектов с пляжа, трубы доставят обратно к производителю – в Норвегию.

По словам представителя береговой охраны Норфолка – места, где были обнаружены предметы, трубы транспортировали в Алжир. Там они предназначались для одного крупного проекта.

Представитель береговой охраны:
Помимо присутствия на пляже, трубы не представляют никакой опасности или потенциального загрязнения.

К пляжу с необычными объектами были приставлены несколько охранников, которые следят за порядком. Это сделано в целях безопасности, чтобы люди не ходили по трубам, потому что при случайном падении с нее можно получить серьезную травму.

Зимой 2017 года тысячи киндер-сюрпризов выбросило на берег немецкого острова Лангеог – здесь подробнее.

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Фото.

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