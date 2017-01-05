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Фотофакт: в Лондоне лошадь попыталась зайти в автобус

05.01.2017 - 19:51

Новости Великобритании. Необычную картину на днях наблюдал гость британской столицы. Лошадь пыталась зайти в автобус, дверь которого была открыта.

Как выяснилось позже, офицер конной полиции Дэн Смит бросился на помощь мужчине, которому стало плохо в рейсовом автобусе. А его конь Инвиктор решил от хозяина не отставать и попытался пойти за ним.

Полицейский не без гордости отметил: Инвиктор показал, что он – надежный член команды.

Дэн Смит, полицейский:
Нам поступил вызов, что человеку стало плохо на Аппер-стрит. Мы оказали помощь человеку на месте, в больницу никого доставлять не пришлось.



«Весьма странная картина», так назвал инцидент очевидец Саймон Кроуфорд, произвела фурор в социальный сетях. Тысячи пользователей отметили фото понравившееся, еще больше – поделились картинкой на своих страничках.

Напомним, летом прошлого года москвичи и гости города стали свидетелями необычной воскресной прогулки.

Слониха спокойно бродила недалеко от Белорусского вокзала и разрешала себя сфотографировать (здесь подробности).

Фотофакт: в Лондоне лошадь попыталась зайти в автобус

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