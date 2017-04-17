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The Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос 3-месячного «террориста»

17.04.2017 - 16:58

Новости Великобритании. Подробностями обрастает история, произошедшая в Лондоне. Как сообщает The Guardian, сотрудники американского посольства вызвали на беседу ребенка, заподозрив его в шпионаже и терроризме. Малышу недавно исполнилось три месяца.

По словам дедушки, внук «вел себя прекрасно» во время беседы и даже не заплакал.

Ребенка заподозрили в терроризме и шпионаже из-за ошибки, которую допустил его девушка во время заполнения анкеты на получение въездной американской визы. По данным британских изданий, дедушка трехмесячного Харви Кеньона-Кэйрнса ответил «да» на вопрос: «Имеете ли вы отношение к террористической деятельности, шпионажу, саботажу или геноциду?».

Пол Кеньон (дедушка трехмесячного мальчика в комментарии The Guardian):
Я не мог поверить, что они не увидели, что это была чистой воды ошибка, и что трехмесячный ребенок не может никому причинить вред. Прекрасно вел себя в ходе допроса и ни разу не заплакал.

Пол Кеньон посетовал на отсутствие чувства юмора у дипломатов,

которые «не заметили комичность» происходящего. К ситуации семья постаралась отнестись с юмором. «Безусловно, он не имеет никакого отношения к геноциду и шпионажу, однако несколько раз он саботировал свои подгузники, хотя об этом я умолчал в посольстве», – резюмировал дедушка.

История вызвала общественный резонанс. Аудитория социальных сетей разделилась на две группы: одни высмеивают решение дипломатов. Другие уверены, что сотрудники посольства, несомненно, поступили верно, аргументируя свою точку зрения тем, что все формальности, связанные с документами, должны быть соблюдены.

R Rainer, пользователь Twitter:  
В этой истории много смешных деталей. На вопрос, атаковал ли он граждан США, подозреваемый ответил: блу бла бу.

Barbara Clark, пользователь Facebook:
Будем справедливы к посольству: могли ли они знать, что это действительно трехмесячный ребенок, пока не увидели его своими глазами?

Faye Kenyon-Cairns with her baby, Harvey, and grandfather Paul Kenyon. Photograph: Steve Finn Photography

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