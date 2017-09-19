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«Каждый этап был новым вызовом»: шотландец объехал вокруг света за 44 дня

19.09.2017 - 18:32

Новости Великобритании. Объехав вокруг света за  44 дня, велосипедист Марк Бомонт установил новый мировой рекорд.

Проехав около 30 тысяч км за 79 дней, 34-летний спортсмен приехал в Париж на день раньше, чем планировалось. В день велосипедист проезжал более 16 часов и спал всего по пять часов.

В 2008 он уже установил мировой рекорд, который был побит другими велосипедистами.

Рекорд Марка был 194 дня, а установленный впоследствии – 123 дня.

Вдохновленный произведением Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней" спортсмен начал свое путешествие 2 июля 2017 в Париже и проехал по территории Европы, России, Монголии и Китая.

Потом его путь пролегал по Австралии, и через Новую Зеландию он достиг Северной Америки. А непосредственно перед финишем он ехал по Португалии, Испании и Франции.

Во время своего путешествия Марк получил титул рекордсмена "Книги рекордов Гиннеса", преодолев самую длинную дистанцию за месяц: 11 315 км от Парижа до австралийского города Перт.

Марк Бомонт:
Это несомненно был самый непростой вызов, из всех, которые я когда-либо принимал, и для моего организма, и для моего мозга. Вызов был в каждом дне, и мне требовалась и физические, и моральные силы, но со мной была замечательная команда.

Объехав с успехом вокруг света за 79 дней, Марк показал, что, казавшееся невозможным 80-дневное путешествие, возможно. В результате чего были переоценены нормативы.

Марк Бомонт:
Каждый этап был новым вызовом, наряду с климатическими особенностями, к которым мне приходилось быстро привыкать. Сначала был переезд по неизвестной территории России и Монголии, поэтому то, что я "прошел" этот этап и завершил с новым рекордом Гиннеса, является настоящим достижением.
Я очень благодарен за поддержку, которую мне оказывали люди из разных стран и коллеги-велосипедисты, а также сообщения и пожелания, которые я получал по интернету. Это был невероятный опыт. Этого путешествия я с воодушевлением ждал годы.

Во время путешествия спортсмену пришлось пережить минусовые температуры и смог от лесных пожаров в Северной Америке. Он дважды падал, а в результате падения в России ему понадобилась срочное стоматологическое лечение, которое ему оказали члены его команды. В остальном же все шло по плану.

Марк Бомонт:
Главный магический ингредиент, который необходим для совершения чего-то подобного — это выдержка или способность выносить испытания. 

Перевод с BCC: Мария Харзеева

шотландец объехал вокруг света за 44 дня

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