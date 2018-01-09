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Крупный пожар на севере Лондона: густой едкий дым окутал город

09.01.2018 - 12:01

Новости Великобритании. Крупный пожар на севере Лондона: горит лакокрасочная фабрика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте ЧП работают около сотни пожарных и более 10 единиц спецтехники. Главная опасность в том, что предприятие находится недалеко от жилого массива. Медики опасаются возможных токсичных выбросов. Жителей просят не приближаться к месту пожара, а также плотно закрыть все окна и двери.

По словам очевидцев, северная часть Лондона окутана густым едким дымом. Информации о погибших или пострадавших пока не поступало. Причину возгорания предстоит выяснить.

Крупный пожар на севере Лондона: густой едкий дым окутал город

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Источник фото: https://vk.com/esoligorsk
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