новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Лондон не настроен платить Евросоюзу компенсацию за Brexit

12.03.2017 - 16:38

Новости Великобритании. Британия выйдет из ЕС в марте 2019 года. Об этом заявил Министр Соединенного Королевства по вопросам Brexit Дэвид Дэвис. Причем сделает это страна на максимально выгодных для себя условиях.

В частности, Лондон настроен отказаться от выплаты Евросоюзу 60 миллиардов евро после выхода из ЕС.

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Тереза Мэй может ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора о ЕС и тем самым запустить процедуру Brexit уже во вторник, 14 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако для этого еще необходимо получить соответствующие полномочия от парламента, а их пока нет.

Лондон не настроен платить Евросоюзу компенсацию за Brexit

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Brexit при одобрении двух палат парламента начнется 14 марта
Brexit при одобрении двух палат парламента начнется 14 марта
Франк-Вальтер Штайнмайер: Евросоюз находится «в зоне турбулентности»
Франк-Вальтер Штайнмайер: Евросоюз находится «в зоне турбулентности»
Великобритания завершит Brexit в обход парламента к 2019 году
Великобритания завершит Brexit в обход парламента к 2019 году
Бельгия заявила, что может возглавить ЕС вместо Великобритании
Бельгия заявила, что может возглавить ЕС вместо Великобритании
Великобритания отказалась возглавить ЕС в первом полугодии 2017 года
Великобритания отказалась возглавить ЕС в первом полугодии 2017 года
Тереза Мэй: Brexit и феминизация правительства
Тереза Мэй: Brexit и феминизация правительства
Кэмерон – не последняя политическая жертва Brexit?
Кэмерон – не последняя политическая жертва Brexit?
Дэвид Кэмерон передаёт пост и кота Ларри Терезе Мэй
Дэвид Кэмерон передаёт пост и кота Ларри Терезе Мэй
Все новости по теме Brexit
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru