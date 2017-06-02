новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Мать двоих детей дважды сломала шею из-за смеха и чихания

02.06.2017 - 21:33

Новости Великобритании. «Больше никакого смеха и чиханья! Мне нужна здоровая шея!». 33-летняя Моника Джеффри дала обещание себе и своим родным: больше никогда не делать резких движений. Впереди у матери двоих детей – долгий и сложный период реабилитации. Она сломала шею, когда сильно рассмеялась. Несчастный случай произошел на рабочем месте.



Сейчас Моника смеется над своей травмой, даже иронизирует. Но тогда было совсем не до смеха. Ситуацию омрачает предыдущая травма шеи. Несколько лет назад женщина сломала шею, когда… чихала. Она очень перепугалась: в соседней комнате находился ее новорожденный ребенок.

Как отметили медики, из-за резкого движения шейные позвонки сместились таким образом, что Монику частично парализовало. Женщина написала о произошедшем мужу, он вызвал скорую. Девушка около трех месяцев ходила со специальным фиксатором на шее.

Моника Джеффри с детьми

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Александр Ситник
Александр Ситник, ортопед-травматолог: 15 лет назад и сейчас – это две разные травматологии!
Упал, очнулся, гипс: почему в гололед врачи пишут коммунальщикам
Упал, очнулся, гипс: почему в гололед врачи пишут коммунальщикам
В Витебской больнице стабилизировали состояние девочки, которая выпала с балкона в городском посёлке Руба
В Витебской больнице стабилизировали состояние девочки, которая выпала с балкона в городском посёлке Руба
Двое 4-летних детей выпали из окон в Витебской области в один день
Двое 4-летних детей выпали из окон в Витебской области в один день
Наталья Нестерович, начальник отдела охраны труда комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома
В Минске производственный травматизм снизился больше, чем наполовину за последние пять лет
Внимание. Скользко
Рекомендации врачей по избежанию гололедных травм
240 человек обратилось в травмпункты Могилева
240 человек обратилось за сутки в травмпункты Могилева
В Германии рядом с Машей ее любимый человек
Фристайлистка Комиссарова, сломавшая позвоночник в Сочи, не сможет ходить самостоятельно
Все новости по теме травматология
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru