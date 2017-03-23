новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

После теракта в Лондоне задержаны семь подозреваемых

23.03.2017 - 13:30

Новости Великобритании. Полиция Лондона продолжает расследование теракта у стен британского парламента. В Скотленд-Ярде заявили, что террорист действовал в одиночку.

Полиция установила личность нападавшего, но его имя пока не разглашается.

Марк Роули, глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда:
Мы провели обыски по шести адресам и задержали семь человек. Следственные действия продолжаются в Бирмингеме и других частях страны.



Как отметил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда, в результате теракта погибли полицейский, получивший ножевые ранения у здания парламента, 45-летняя женщина и 55-летний мужчина. 

За медицинской помощью обратились 29 человек, семеро из них находятся в критическом состоянии.

Напомним, теракт в самом сердце Лондона произошел накануне. Мужчина на автомобиле ехал по тротуару и сбивал людей. Затем рванул к зданию парламента. Когда его попытались остановить полицейские, вышел из авто и с ножом набросился на правоохранителя. Полицейский скончался. Позже его коллеги ликвидировали самого террориста.

Теракт в Лондоне

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Теракт у британского парламента
Беларусь решительно осудила теракт в Лондоне
Теракт в Лондоне: число жертв выросло до 5, пострадали 40 человек
Теракт в Лондоне: число жертв выросло до 5, пострадали 40 человек
В Лондоне злоумышленник врезался на автомобиле в толпу людей: под колёсами погибли 5 человек
В Лондоне злоумышленник врезался на автомобиле в толпу людей: под колёсами погибли 5 человек
Все новости по теме Теракт в Лондоне
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru