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«Надеюсь, удача продолжит улыбаться мне»: в 41 она выглядит на 20 лет

24.04.2018 - 12:42

Новости Великобритании. 41-летняя британка не стареет с 20 лет. У женщины есть сын, и её часто называют его девушкой или сестрой.  

Как сообщает Daily Mail, Шимми Мунши живёт в Болтоне. Женщина является матерью-одиночкой, но тяготы воспитания сына и зарабатывание денег на работе ни чуть не сказались на её лице.  

Фото: twitter.com/shimmi_jess  

Шимми часто принимают за подружку или сестру её сына. На родительском собрании женщине сказали, что предпочли бы увидеть маму, а не старшую сестру.  

Родственники и друзья Шимми завидуют внешнему виду женщины. Люди сетуют, что она открыла секрет вечной молодости. А незнакомцы, когда узнают возраст британки, начинают задавать вопросы: делала ли пластическую хирургию, какие крема использовала?  

Фото: twitter.com/shimmi_jess  

Шимми рассказывает, что крема она покупала самые обычные, которые продавались в супермаркетах по специальным предложениям. Также она говорит, что практически не употребляет алкоголь, не курит, регулярно пьёт зелёный чай и ходит в спортзал.  

Молодость британки вызывает ещё большее удивление, если учитывать, что она страдает гастропарезом. 

«Я могла бы выглядеть просто ужасно, но каким-то образом мне удаётся выглядеть молодой. Хотелось бы, чтобы у меня был какой-то секрет, позволяющий оставаться молодой, чтобы я могла им поделиться, но его нет. Надеюсь, удача продолжит улыбаться мне, и в 80 лет я буду выглядеть на 30», – рассказывает Шимми.  

Фото: twitter.com/shimmi_jess  

Стоит отметить, что родители Шимми уже на пенсии, но тоже прекрасно выглядят для своего возраста. Это позволяет предполагать, что дело в наследственности.  

Недавно мы рассказывали о китаянке, которая в 44 года выглядит на 22.  

«Я знал, что они делают клонов» (здесь подробнее).  

Фото: twitter.com/shimmi_jess

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