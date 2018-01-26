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Назван неожиданный вред всего одной выкуренной сигареты в день – учёные

26.01.2018 - 14:20

Новости Великобритании. Даже одна сигарета значительно повышает развитие ишемических болезней. К такому выводу пришли учёные из Великобритании.

Как сообщает журнал The BMJ, чтобы систематизировать имеющиеся данные, был проведён метаанализ 141 когортного исследования, по результатам которых было написано 55 отчетов.

В исследованиях оценивался уровень риска для куривших 1, 5 и 20 сигарет в день. Выяснилось, что курить одну сигарету в день всего наполовину безопаснее, чем 20. Относительные уровни риска развития болезней, преимущественно, были больше у женщин.

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У курящих мужчин ишемическая болезнь сердца развивается на 48% чаще, чем у некурящих, а инсульт случается чаще на 25%. Среди женщин эти показатели равны 57% и 31% соответственно.

Вероятность инсульта у курящих одну сигарету в день, в сравнении с курящими 20 сигарет в день, на 59% меньше у мужчин и на 66% меньше у женщин.

Результаты уровня рисков развития ишемической болезни сердца в зависимости от возраста основаны на трёх исследованиях. Избыточный риск курения одной сигареты в день, выраженный в процентах от 20 сигарет в день, составляет 35%, 33% и 20% для мужчин в возрасте 45, 55 и 65 лет. Соответствующие показатели для женщин составили 11%, 15% и 36%.

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Результаты уровня рисков развития инсульта в зависимости от возраста основаны на двух исследованиях для мужчин, и на одном исследовании для женщин. Избыточный риск курения одной сигареты в день, выраженный в процентах от 20 сигарет в день, составил 22%, 25% и 15% для человека в возрасте 45, 55 и 65 лет. Соответствующие показатели для женщин составили 24%, 20% и 14%.

Все авторы заявляют, что они не получали никакой финансовой поддержки от тех, кому могли бы быть выгодны результаты исследования. Учёные напоминают: как бы мало вы ни курили, это небезопасно.

Будет лучше заменить плохую привычку на несколько хороших.

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