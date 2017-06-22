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Необычные обстоятельства: ведущий вечерних новостей четыре минуты молчал в кадре

22.06.2017 - 18:08

Новости Великобритании. Ведущий вечерних новостей на BBC Хью Эдвардс молча просидел в прямом эфире четыре минуты. Трансляция все это время шла и постоянно перебивалась сообщением о срочных новостях. Редактор, отвечающий за выпуск, объяснил это сбоем технической системы.

Когда неполадки закончились, ведущий извинился перед зрителями за этот случай. Как отметил сам Эдвардс, о том, что его показывают в эфире, редакторы сообщили только через две минуты.

Источник: youtube.com

Все время до устранения технических нюансов ведущий сидел за столом, рассматривал его и читал записи. Когда Эдвардсу дали сигнал о старте передачи, он мгновенно собрался и начал выпуск.

Хью Эдвардс, ведущий:
Со мной никогда такого не было раньше. Я работаю в кадре 25 лет и независимо от того, насколько вы опытны, это очень необычные обстоятельства.

Источник: youtube.com

Задержка выпуска вызвала реакцию среди пользователей социальных сетей. Один из пользователей Twitter сказал, что вид обеспокоенного Эдвардса, который не читал новости, выглядел будто «миру пришел конец».

Стоит отметить, что на ВВС довольно часто случаются курьезные ситуации. Есть предположение, что все эти видео являются вирусными.

Например, видео, когда за спиной у комментирующего политолога появляются двое детей – здесь подробнее.

Или в прямом эфире паук убивает муху – подробности здесь.

Источник: youtube.com

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