﻿ Один должен был напасть с ножом, второй сыграть роль смертника: исламисты готовили покушение на Терезу Мэй | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Один должен был напасть с ножом, второй сыграть роль смертника: исламисты готовили покушение на Терезу Мэй

06.12.2017 - 22:47

Новости Великобритании. Громкое заявление в Британии: спецслужбы страны предотвратили покушение на премьер-министра Терезу Мэй, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

По делу задержаны два молодых человека. В службе контрразведки сообщили, что один из них планировал разместить сумку с бомбами у входа в резиденцию премьера.

А после взрыва, во время паники, он должен был напасть на Терезу Мэй с ножами. Второй злоумышленник, скорее всего, должен был сыграть роль смертника, если бы первая атака не удалась.

Всего в Британии только с начала этого года предотвратили 9 терактов.

Один должен был напасть с ножом, второй сыграть роль смертника: исламисты готовили покушение на Терезу Мэй

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Угрожал беременной вспороть живот, кричал: Кто у тебя, мальчик или девочка? Шокирующая история в Бобруйске
Угрожал беременной вспороть живот, кричал: Кто у тебя, мальчик или девочка? Шокирующая история в Бобруйске
СК: в отношении Владислава Казакевича возбуждено уголовное дело о покушении на убийство 2 человек
СК: в отношении Владислава Казакевича возбуждено уголовное дело о покушении на убийство 2 человек
«Я не держу зла на этого ребенка». В Минске вынесен приговор по делу о покушении на учителя, обвиняемый вину не признал
«Я не держу зла на этого ребенка». В Минске вынесен приговор по делу о покушении на учителя, обвиняемый вину не признал
8 лет лишения свободы. Суд вынес приговор гимназисту, напавшему на учительницу
8 лет лишения свободы. Суд вынес приговор гимназисту, напавшему на учительницу
В Солигорском районе 69-летний мужчина пытался заживо сжечь жену
Джессика Нотаро
Победительницу итальянского конкурса красоты облили серной кислотой
Гимназия № 74 города Минска
Гимназист нанес учителю не менее 17 ударов ножом: завершено расследование уголовного дела
Нападение совершил один из школьников: столичная учительница, получившая удар ножом в шею, пришла в себя
Все новости по теме Покушение
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru