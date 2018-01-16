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«Одним прекрасным ангелом на небесах стало больше»: поклонники скорбят о смерти солистки The Cranberries

16.01.2018 - 13:48

Новости Ирландии. Полиция Лондона начала расследование причин смерти солистки The Cranberries Долорес О’Риордан.

Певица умерла на 47 году жизни в Лондоне. Ее тело обнаружили в номере отеля.

Родственники исполнительницы попросили не беспокоить их в такое трудное время.

Правоохранители назвали смерть О’Риордан «необъяснимой» – здесь подробнее.

Поклонники скорбят о смерти вокалистки любимой рок-группы.

Они отмечают, что исполнительница была «настоящим талантом». «Легенда! Твои песни будут жить! Твое творчество будет жить! Уходит поколение! Боже, как страшно... Что мы будем слушать через 20-30 лет?! Это же невозможно! Лети, талант! Одним прекрасным ангелом на небесах стало больше».

Мы собрали воспоминания фанатов группы The Cranberries о Долорес О’Риордан.

Фото: instagram.com/thecranberries
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