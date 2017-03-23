Ответственность за теракт в Лондоне взяло на себя ИГ

Новости Великобритании. В Лондоне из знаменитого небоскреба Мэри-Экс эвакуированы персонал и посетители. В здании работают 4 бригады пожарных, выясняют причину задымления в подвальном помещении.

Ситуация в городе после вчерашнего теракта напряженная. Экстренные службы проверяют любое сообщение.

Полицейские задержали первых подозреваемых по делу об атаке у стен парламента. Известно, что нападавший был британцем, попавшим под влияние экстремистской организации. Ответственность за теракт взяла группировка «Исламское государство».

Мэр Лондона в память о погибших призвал жителей и гостей столицы собраться этим вечером на Трафальгарской площади. Накануне во Франции в знак солидарности с британцами погасили огни на Эйфелевой башне.

Теракт в Лондоне решительно осудила и Беларусь. Такое заявление сделали в МИД нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.