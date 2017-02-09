Пентхаус по соседству с Леонардо Ди Каприо, собственный ресторан, судоремонтное предприятие: на что тратят заработки музыканты Depeche Mode

Новости Великобритании. 17 июля в рамках мирового тура Global Spirit в Минске даст концерт одна из самых успешных музыкальных групп мира Depeche Mode. Давайте разберемся, что позволяет британскому коллективу оставаться на вершине музыкального Олимпа уже почти четыре десятилетия.

«Мы просто любим то, что умеем делать лучше всего, и вкладываем в любимое дело все свои силы, время и деньги».

Depeche Mode в 1980-е. Фото: Dave Moore

От банковских клерков до мировых звезд

В прошлую пятницу Depeche Mode представили публике первый сингл из будущего альбома Spirit − Where's the Revolution. Новая пластинка группы, релиз которой анонсирован на 17 марта, одна из самых ожидаемых в этом году. Это уже 14-ый студийный альбом британцев, которые с 1993 стабильно выпускают новый сборник раз в четыре года.

Свой самый первый альбом Speak & Spell группа выпустила на независимом британском инди-лейбле Mute Records. Сотрудничество с начинающими музыкантами принесло владельцу лейбла Дэниэлу Миллеру прибыль и популярность. На момент записи первого альбома Depeche Mode были уже достаточно известны и получили множество предложений от крупных звукозаписывающих компаний. Но музыканты выбрали Миллера и заключили с ним соглашение, по которому доходы от продаж пластинки в Великобритании делились 50/50, а от зарубежных – 30/70 в пользу группы.

Фото: Anna Von

Несмотря на многочисленные предложения крупных студий перекупить группу, Depeche Mode очень долго оставались верны Mute. Причем доли, на которые делили доход лейбл и группа, остались примерно теми же, что и в самом начале сотрудничества, значительно изменились лишь размеры продаж.

Тем не менее, первое время доходы от продаж синглов были не очень высоки, и музыкантам приходилось подрабатывать. Гор и Флетчер, например, работали банковскими клерками до того момента, пока продажи Speak & Spell не превысили полмиллиона копий. Такой успех подтолкнул начинающих музыкантов бросить все и вплотную заняться музыкой.

Мартин Гор. Фото: Electronic beats

Каждый тур проходит с аншлагом и приносит миллионы прибыли

Последний альбом группы, изданный на Mute Records – Delta Machine, увидел свет весной 2013 года. Он был хорошо встречен по всему миру и получил статус платинового. В поддержку альбому музыканты провели грандиозный мировой тур, который завершился концертом в Минске. На этом туре группа заработала 148 млн $, полностью распродав билеты на 51 концерт из 54, и заняла 9-е место по прибыльности в 2013 году, опередив таких исполнителей, как Мадонна и Пол Маккартни.

Предыдущий тур группы в 2009 – Tour of the Universe – был не менее рентабельным, попав в двадцатку самых успешных туров 2009 года. Билеты на него приобрели около 2,7 млн человек, принеся группе свыше 45 млн $. Полтора миллиона из заработанных в этом туре средств «Депеши» перечислили организации charity:water, которая обеспечивает чистой водой жителей Эфиопии, Кении и Руанды.

Фото: Atom entertaiment

Самым кассовым же альбомом группы остается легендарный Violator (1990), который обеспечил своим авторам мировую известность. С этого альбома началось увлечение Depeche Mode в США. В 1996 году Violator трижды получил статус платинового! В мире было продано свыше семи миллионов копий пластинки, она вошла в топ-500 лучших альбомов всех времен и в сотню лучших альбомов 90-ых годов, по версии журнала Rolling Stone.

Depeche Mode одна из немногих групп, которая не теряет популярности уже несколько десятилетий. С каждым годом число их фанатов только растет, а суммы, вырученные от продаж дисков и билетов на концерты, становятся все больше и больше.

На что тратят деньги Дэйв Гаан, Эндрю Флетчер и Мартин Гор

Участники Depeche Mode не входят в списки самых богатых музыкантов, но немалые заработки от продаж альбомов позволяют им вести безбедную жизнь. Например, состояние Дэйва Гаана оценивается в 45 млн $. С 1997 года он живет в Нью-Йорке. В детстве будущему вокалисту приходилось спать на полу, зато сейчас он владеет пентхаусом стоимостью 6 млн $ на Манхэттене, по соседству с Леонардо Ди Каприо. Гаан неоднократно рассказывал в интервью, что любит простые вещи – он много времени проводит с семьей, очень любит пиццу и не очень много читает. Солист много инвестирует в профессиональную деятельность. Он владеет частной звукозаписывающей студией Blanco в Нью-Йорке, спроектированной и оборудованной шведским звукоинженером Куртом Унала. Средняя стоимость оборудования для подобной студии исчисляется в семизначных цифрах.

Дэйв Гаан с семьей. Фото: Daily News

Клавишник группы Энди Флетчер владеет состоянием в 40 млн $. Музыкант рассказывает, что все участники группы давно остепенились – у всех есть семьи и дети, а он единственный, кто еще изредка употребляет алкоголь. Флетчер живет в Лондоне, в 90-е годы он владел там собственным рестораном, а сейчас часто выступает на разных площадках в качестве ди-джея.

Личный капитал Мартина Гора, который живет с семьей в престижном районе Санта-Барбары Монтисетто, в 1995 году оценивался в 25 млн £, а сейчас, по слухам, составляет целых 65 млн $. Известно, что Гор занимается инвестициями – у гитариста группы есть собственный лейбл Grabbing Hands Music Ltd и недвижимость на одном из лондонских судоремонтных предприятий.

Энди Флетчер. Фото: The Van Lear Agency

Главная инвестиция — в музыку

Однако главной инвестицией участников Depeche Mode по сей день остается музыка. Группа тщательно работает над всеми составляющими каждой песни. Они всегда не жалели денег на оборудование, звуковую аппаратуру, постпродакшн и команду, которая помогает им творить, а каждый новый релиз сопровождается something special для фанатов. Как сказал Энди Флетчер в одном из интервью, «видимо, в этом и кроется секрет успеха вечно молодых Depeche Mode». Именно эта инвестиция не перестает приносить Depeche Mode максимальный и самый ценный доход, а их слушателям – ни с чем несравнимое удовольствие.

Концерт в Минске в 2013 году. Фото: Ultra music

Формулу своего успеха Depeche Mode формируют так: делайте то, что любите, лучше других— и успех обязательно придет. Услышать легенарных музыкантов вживую в Минске в середине июля.