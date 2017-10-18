Писательница Джоан Роулинг стала самой богатой европейской знаменитостью

Новости Великобритании. Писательница Джоан Роулинг стала самой высокоплачиваемой знаменитостью Европы по версии журнала Forbes.

В 2017 году создательница серии книг о Гарри Поттере заработала 95 миллионов долларов, что позволило ей занять первое место в рейтинге. Такая сумма стала возможной благодаря выходу пьесы о юном волшебнике «Гарри Поттер и проклятое дитя» и фильму «Фантастические твари и где они обитают», который стал спин-оффом знаменитой истории.

На втором месте богатейших европейцев оказался футболист Криштиану Роналду, который недавно стал отцом во второй раз. Спортсмен за год заработал 93 миллиона долларов. На третьем месте в топе группа Coldplay, чей доход составил 88 миллионов долларов.

Фото: cristiano

На четвертом месте разместилась британская певица Адель, которая заработала 69 миллионов долларов, а на пятом – теннисист Рождер Федерер и его 64 миллиона долларов.

Фото: Gettyimages

В топ-20 богатейших знаменитостей Европы также были включены Элтон Джон, Гордон Рамзи, Пол Маккартни, Новак Джокович, Златан Ибрагимович, Конор Макгрегор и другие.

Доход в списке журнала указывался без вычета налогов и комиссионных за управление средствами.