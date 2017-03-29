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Уведомление о запуске Brexit глава Евросовета получит 29 марта

29.03.2017 - 11:00

Новост Великобритании. Великобритания начала процедуру выхода из Евросоюза. Премьер-министр страны Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей ЕС о формальном запуске Brexit.

Оно будет передано главе Евросовета Дональду Туску 29 марта.

Тем временем в правительстве Британии уже идет совещание по вопросу выхода. Позже Тереза Мэй сделает специальное заявление для парламента о начале процедуры. Окончательно покинуть Евросоюз

королевство сможет только после уплаты счета в размере около 50 миллиардов фунтов стерлингов.

В эту сумму войдет стоимость всех проектов, которые Лондон согласился финансировать ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Письмо с уведомлением о запуске Brexit глава Евросовета получит 29 марта

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