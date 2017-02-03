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Правительство Британии опубликовало план выхода из ЕС

03.02.2017 - 09:30

Новости Великобритании. Британское правительство опубликовало план по выходу страны из Европейского союза. «Белая книга» предполагает создание конструктивного сотрудничества Британии и ЕС.

В документе закреплены 12 принципов, которыми будет руководствоваться правительство в процессе Brexit.

Он содержит обещания правительства вывести Британию из-под юрисдикции суда Европейского союза, больше контролировать иммиграцию из стран ЕС, заключить новое соглашение о зоне свободной торговли и таможенном союзе,

а также подобные соглашения с другими странами.

Правительство хочет, чтобы Brexit в результате был выгоден как для Британии, так и для ЕС, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Правительство Британии опубликовало план выхода из ЕС

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