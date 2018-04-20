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Принц Чарльз станет новым председателем Содружества наций

20.04.2018 - 15:42

Новости Великобритании. Королева Великобритании предложила кандидатуру принца Чарльза на пост председателя Содружества наций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выступая на открытии саммита глав стран Содружества, Елизавета II обратилась к присутствующим и сообщила, что в силу преклонного возраста больше не может возглавлять объединение. Эта должность по наследству не передается, однако воля королевы будет исполнена – лидеры стран-членов Содружества поддержали ее решение.

К слову, завтра Ее Величество отметит свой 92-й День рождения.

Принц Чарльз станет новым председателем Содружества наций

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© AP Photo, Marco Garcia
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