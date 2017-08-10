«Проблеме все равно, кто ты»: певица Шинейд ОʼКоннор опубликовала признание о борьбе с депрессией

Новости Ирландии. Певица Шинейд ОʼКоннор опубликовала на своей странице в социальной сети ролик, на котором она на камеру делится с поклонниками желанием покончить с собой и рассказывает о многолетней депрессии, из-за которой от нее отвернулись многие близкие люди. Видео поднимает важную проблему – отношение к людям с депрессией.

В посте с видео певица написала, что сняла его лишь потому, что она одна из миллионов.

Фото: Facebook Sinead O'Connor

По словам певицы, ролик снят в мотеле, где она сейчас живет. Он находится на окраине Нью-Джерси. В этом месте Шинейд очень остро чувствует свое одиночество.

Шинейд ОʼКоннор, певица:

В моей жизни нет никого, кроме моего психиатра – самого милого человека на земле, который говорит, что я его герой. Это единственное, что меня оживляет в данный момент. Я хочу, чтобы все знали, на что это похоже, поэтому я делаю это видео.

По ее словам, это психическое заболевание похоже на наркотики, потому что внезапно все, кто должен любить и заботиться о вас, резко могут перестать это делать. Этой проблеме абсолютно все равно, кто ты. Исполнительница добавляет, что она сражается с заболеванием, как и миллионы других людей.

Фото: Facebook Sinead O'Connor

Певица рассказывает, что хочет покончить с собой последние два года. Но осознание того, что она не одна такая помогает ей. «Если бы была только я, то меня бы не было».

Шинейд ОʼКоннор:

Я хочу жить, а не умирать.

Кадры видео немедленно вызвали страх среди поклонников исполнительницы.

«Я каждую ночь перед сном беспокоюсь о тебе».

«Я просыпаюсь и предварительно захожу в Facebook, потому что беспокоюсь за тебя».

«Вы выглядите невероятно! Ваши глаза все равно освещают нас. Спасибо, что поделились этим видео».

В тот же день певица опровергла слухи о том, что это видео является предсмертной запиской – исполнительницей был опубликован пост, где она отмечает, что у нее сейчас нет суицидальных мыслей, а видео было выложено из-за того, что поклонники были обеспокоены ее состоянием и Шинейд ОʼКоннор сама решила ответить на все их вопросы.