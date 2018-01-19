Новым лицом косметики для волос стала девушка в хиджабе

Новости Великобритании. Британка Амина Хан будет рекламировать косметику для волос L'Oréal Paris в хиджабе. Девушка стала известна благодаря популярности своих профилей в Instagram и YouTube.
Как сообщает Vogue UK, Амина носит хиджаб с 20 лет.
Амина Хан, девушка-блогер:
Сколько брендов делают подобное? Мало. Они выбрали девушку в платке, волосы которой вы не увидите, для рекламной кампании связанной с волосами. Почему считается, что девушки, которые не показывают свои волосы, не ухаживают за ними?
Фото: instagram.com/amenaofficial
Девушка рассказывает, что дома большую часть времени она ходит без платка.
Амина Хан, девушка-блогер:
Мои волосы важны для меня, видят это другие, или нет. Для меня мои волосы – это продолжение моей женственности. Мне нравится ухаживать за моими волосами. Я выбираю качественные продукты для ухода за ними.
Фото: instagram.com/amenaofficial
В конце своего интервью девушка призналась, что всегда хотела оказаться на телевидении или в других СМИ.
Красивые и здоровые волосы требуют ухода в течение всего года, а особенно в холодную пору года.
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