Новым лицом косметики для волос стала девушка в хиджабе

Новости Великобритании. Британка Амина Хан будет рекламировать косметику для волос L'Oréal Paris в хиджабе. Девушка стала известна благодаря популярности своих профилей в Instagram и YouTube.

Как сообщает Vogue UK, Амина носит хиджаб с 20 лет.

Амина Хан, девушка-блогер:

Сколько брендов делают подобное? Мало. Они выбрали девушку в платке, волосы которой вы не увидите, для рекламной кампании связанной с волосами. Почему считается, что девушки, которые не показывают свои волосы, не ухаживают за ними?

Фото: instagram.com/amenaofficial

Девушка рассказывает, что дома большую часть времени она ходит без платка.

Амина Хан, девушка-блогер:

Мои волосы важны для меня, видят это другие, или нет. Для меня мои волосы – это продолжение моей женственности. Мне нравится ухаживать за моими волосами. Я выбираю качественные продукты для ухода за ними.

Фото: instagram.com/amenaofficial

В конце своего интервью девушка призналась, что всегда хотела оказаться на телевидении или в других СМИ.

Красивые и здоровые волосы требуют ухода в течение всего года, а особенно в холодную пору года.