Сценарий фильма «Завтрак у Тиффани» с пометками Хепберн ушел с молотка за рекордную сумму

Новости Великобритании. В Лондоне на аукционе был продан сценарий к фильму «Завтрак у Тиффани» с пометками актрисы Одри Хепберн, которая исполнила главную роль в культовой мелодраме.

Цена за лот была рекордной для сценариев – экземпляр продали за 632,7 тысячи фунтов стерлингов. Предварительная оценка стоимости лота была меньше почти в десять раз.

Фото: Donaldson Collection/Getty Images

В сценарии имеются не только пометки актрисы, но и сцены, которые не вошли в финальную версию картины.

Фото: 1961 Paramount

Кроме данного лота на аукционе также выставлены другие личные вещи актрисы – фотографии, аксессуары, документы и одежда.