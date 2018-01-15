﻿ Скончалась солистка рок-группы The Cranberries: полиция называет ее смерть «необъяснимой» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Скончалась солистка рок-группы The Cranberries: полиция называет ее смерть «необъяснимой»

15.01.2018 - 22:47

Новости Ирландии. В Лондоне скончалась вокалистка популярной ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан. Ей было 46 лет.

По информации телерадиокомпании RTE, певицы не стало в Лондоне, где проходила запись нового альбома группы.

Тело Долорес обнаружили в номере отеля.

Представители и близкие певицы не комментируют ее смерть.

Агенты The Cranberries сообщили, что семья исполнительницы опустошена сообщением о ее гибели и просит сохранять уважение, конфиденциальность и не вмешиваться в их личную жизнь.

Правоохранители назвали гибель исполнительницы «необъяснимой».

В мае прошлого года у певицы начались проблемы со спиной. Группа даже отменила часть тура по этой причине. В конце 2017 года О'Риордан рассказала поклонникам, что чувствует себя хорошо.

Певица стала солисткой группы в 1990 году. Именно Долорес исполнила хит «Zombie» в 1994 году. Она принимала участие в создании саундтрека к фильму Мела Гибсона «Страсти Христовы». С 2003 по 2009 музыканты The Cranberries не выступали и не записывали альбомы вместе, а занимались сольными проектами. Последний альбом группа выпустила в 2017 году.  

Фото: facebook.com/TheCranberries

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: ctv.by
Тиханович, Хворостовский, Глаголева и еще 19 имен. Кого мы потеряли в 2017 году
Фото: Московский академический театр сатиры
«Даже гвоздь сезона бывает ржавым»: знаменитые цитаты героев Михаила Державина
Михаил Державин
Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище
Сцену он сравнивал с корридой. Каким мы запомним Михаила Державина
Сцену он сравнивал с корридой. Каким мы запомним Михаила Державина
Фото: Московский академический театр сатиры
«Всегда идёт, улыбается, здоровается»: поклонники скорбят о смерти Михаила Державина
Джордж из фильма «Трое в лодке, не считая собаки». Не стало Михаила Державина
Джордж из фильма «Трое в лодке, не считая собаки». Не стало Михаила Державина
После продолжительной болезни скончался актёр Михаил Державин
3 января не стало хорового дирижера, народной артистки Беларуси Людмилы Ефимовой
3 января не стало хорового дирижера, народной артистки Беларуси Людмилы Ефимовой
Все новости по теме Некролог
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru