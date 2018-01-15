Скончалась солистка рок-группы The Cranberries: полиция называет ее смерть «необъяснимой»

Новости Ирландии. В Лондоне скончалась вокалистка популярной ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан. Ей было 46 лет.

По информации телерадиокомпании RTE, певицы не стало в Лондоне, где проходила запись нового альбома группы.

Тело Долорес обнаружили в номере отеля.

Представители и близкие певицы не комментируют ее смерть.

Агенты The Cranberries сообщили, что семья исполнительницы опустошена сообщением о ее гибели и просит сохранять уважение, конфиденциальность и не вмешиваться в их личную жизнь.

Правоохранители назвали гибель исполнительницы «необъяснимой».

В мае прошлого года у певицы начались проблемы со спиной. Группа даже отменила часть тура по этой причине. В конце 2017 года О'Риордан рассказала поклонникам, что чувствует себя хорошо.

Певица стала солисткой группы в 1990 году. Именно Долорес исполнила хит «Zombie» в 1994 году. Она принимала участие в создании саундтрека к фильму Мела Гибсона «Страсти Христовы». С 2003 по 2009 музыканты The Cranberries не выступали и не записывали альбомы вместе, а занимались сольными проектами. Последний альбом группа выпустила в 2017 году.