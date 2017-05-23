Скончался исполнитель роли Джеймса Бонда Роджер Мур

Новости Великобритании. Роджер Мур скончался в Швейцарии. Актер, исполнивший роль агента 007 в семи фильмах «бондианы», ушел из жизни в возрасте 89 лет.



В сообщении семьи актера, размещенном на его странице в сети Twitter, говорится, что он умер «после короткой, но отважной борьбы с раком».



Сообщение семьи Роджера Мура в Twitter:

С тяжелым сердцем мы должны поделиться ужасной новостью: наш отец, сэр Роджер Мур, умер сегодня. Мы опустошены.





Актеру еще при жизни было присвоено рыцарское звание. Десять лет своей жизни Роджер Мур посвятил съемкам в фильмах о Джеймсе Бонде. И по сей день является самым «долгоиграющим» Бондом. Актер стал и самым возрастным исполнителем этой роли: на момент съемок в своем первом фильма о Бонде ему было 45 лет, а в последнем фильме – 57.