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Скончался исполнитель роли Джеймса Бонда Роджер Мур

23.05.2017 - 18:46

Новости Великобритании.  Роджер Мур скончался в Швейцарии. Актер, исполнивший роль агента 007 в семи фильмах «бондианы», ушел из жизни в возрасте 89 лет. 

В сообщении семьи актера, размещенном на его странице в сети Twitter, говорится, что он умер «после короткой, но отважной борьбы с раком».

Сообщение семьи Роджера Мура в Twitter:
С тяжелым сердцем мы должны поделиться ужасной новостью: наш отец, сэр Роджер Мур, умер сегодня. Мы опустошены.



Актеру еще при жизни было присвоено рыцарское звание. Десять лет своей жизни Роджер Мур посвятил съемкам в фильмах о Джеймсе Бонде. И по сей день является самым «долгоиграющим» Бондом. Актер стал и самым возрастным исполнителем этой роли: на момент съемок в своем первом фильма о Бонде ему было 45 лет, а в последнем фильме – 57.

Роджер Мур

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