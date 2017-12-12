﻿ Снегопады бьют рекорды: в США 2-метровые сугробы, в Великобритании нарушена работа аэропортов | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Снегопады бьют рекорды: в США 2-метровые сугробы, в Великобритании нарушена работа аэропортов

12.12.2017 - 13:27

Новости мира. Рекордное количество снега, когда-либо зафиксированное в мире, выпало на Аляске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За несколько дней высота покрова достигла 2 метров. На улицы выведена спецтехника, однако справиться с таким объемом осадков пока не удается.

Снежным покрывалом накрыло и Великобританию. Здесь тоже установлен рекорд – 30 сантиметров снега. Это первый подобный случай в истории страны. Парализована работа аэропортов. Тяжелая ситуация сложилась в транспортном сообщении.

Снегопады бьют рекорды: в США 2-метровые сугробы, в Великобритании парализована работа аэропортов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Снегопады в Европе: транспортное сообщение нарушено, есть погибшие
Снегопады в Европе: транспортное сообщение нарушено, есть погибшие
Впервые за несколько десятилетий в Мексике начались морозы и выпал снег
Впервые за несколько десятилетий в Мексике начались морозы и выпал снег: фотофакт
В результате снегопада в Москве задерживаются около сотни рейсов
В результате снегопада в Москве задерживаются около сотни рейсов
Снегопад в Польше: без электричества около 300 тысяч человек
Снегопад в Польше: без электричества около 300 тысяч человек
Москву заметает снегопад: машины стоят в пробках по несколько часов
Москву заметает снегопад: машины стоят в пробках по несколько часов
Сильные снегопады в России: видеофакт
Сильные снегопады в России: видеофакт
В результате снегопада во Владивостоке менее чем за сутки произошло 350 аварий
В результате снегопада во Владивостоке менее чем за сутки произошло 350 аварий
Снегопады в Чили привели к жертвам в столице, обледенению дорог и отключению электричества
Снегопады в Чили привели к жертвам в столице, обледенению дорог и отключению электричества
Все новости по теме Снегопады
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru