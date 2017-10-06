Лондон, Нью-Йорк, Афины: в каких городах находятся лучшие бары мира

Новости Великобритании. Жюри премии The World's 50 Best Bars определило топ-50 лучших баров во всем мире.

Эта премия является весьма престижной в данной сфере. Лучшим баром мира был назвал American Bar, который расположился в гостинице Savoy в Лондоне. Заведению 125 лет и ему до сих пор удается оставаться в авангарде современного коктейльного искусства и культуры.

На второй позиции разместился лондонский бар Dandelyan. Третью позицию заняло заведение из Нью-Йорка The Nomad.

Кроме еще нескольких заведений из Лондона и Нью-Йорка, в топ-10 оказались бары из Сингапура, Афин и Шанхая.